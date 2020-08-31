Британские истребители сопроводили пассажирский самолет над Лондоном

В Великобритании два истребителя «Тайфун» сопроводили над Лондоном пассажирский самолет компании Ryanair, прилетевший из Вены. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Представитель Ryanair пояснил, что экипаж воздушного судна получил предупреждение о потенциальной угрозе безопасности на борту. Как уточняет издание, в туалете самолета обнаружили подозрительные предмет. Капитан сообщил о происходящем властям, после чего самолет благополучно приземлился в лондонском аэропорту.

Представитель Королевских ВВС отметил, что для перехвата борта были подняты истребители «Тайфун». Daily Mail пишет, что до приземления пассажирского самолета они несколько раз облетели аэропорт.

Пассажиров высаживали с рейса на удаленной стоянке. Очевидцы сообщили, что после посадки самолет окружила вооруженная полиция. Она задержала 34-летнего мужчину из Кувейта и 48-летнего мужчину из Италии по подозрению в терроризме.