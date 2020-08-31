Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии Общество, 07:00 Британские истребители сопроводили пассажирский самолет над Лондоном Общество, 06:59 Кадыров поздравил Лукашенко с днем рождения Общество, 06:08 Климатолог заявила о грядущей «суровой зиме» в России Общество, 05:44 Минобороны Белоруссии заявило о тайниках протестующих с кольями и прутами Общество, 05:18 СМИ узнали о планах рекордного повышения налогов в Великобритании Экономика, 05:15 SpaceX впервые запустила ракету на полярную орбиту Земли из Флориды Общество, 04:56 В Черногории автомобиль въехал в оппозиционеров после выборов в парламент Общество, 04:20 Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах Политика, 03:37 Байден обвинил Трампа в поощрении насилия на фоне беспорядков Политика, 03:26 Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова Общество, 03:08 Трамп назвал способ остановить беспорядки в США Общество, 02:19 Гейтс испек к 90-летию Баффетта торт с его портретом Общество, 01:56 В Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы около кафе Общество, 01:38
Общество ,  
0 

Британские истребители сопроводили пассажирский самолет над Лондоном

В Великобритании два истребителя «Тайфун» сопроводили над Лондоном пассажирский самолет компании Ryanair, прилетевший из Вены. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Представитель Ryanair пояснил, что экипаж воздушного судна получил предупреждение о потенциальной угрозе безопасности на борту. Как уточняет издание, в туалете самолета обнаружили подозрительные предмет. Капитан сообщил о происходящем властям, после чего самолет благополучно приземлился в лондонском аэропорту.

Японские истребители сопроводили ракетоносцы Ту-95
Общество

Представитель Королевских ВВС отметил, что для перехвата борта были подняты истребители «Тайфун». Daily Mail пишет, что до приземления пассажирского самолета они несколько раз облетели аэропорт.

Пассажиров высаживали с рейса на удаленной стоянке. Очевидцы сообщили, что после посадки самолет окружила вооруженная полиция. Она задержала 34-летнего мужчину из Кувейта и 48-летнего мужчину из Италии по подозрению в терроризме.

Летом 2018 года Лондон поднимал «Тайфуны» для сопровождения над Черным морем российских самолетов. Великобритания отмечала, что королевские ВВС действуют для того, чтобы сдержать российские провокационные действия и успокоить союзников по НАТО. В посольстве России в Великобритании в ответ на это обвинили в «провокационной деятельности» сами британские ВВС.

Теги: Лондон, истребители, терроризм, истребители «Тайфун»
Материалы по теме
Японские истребители сопроводили ракетоносцы Ту-95
Общество
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
Политика
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter