В Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы около кафе

В американском Чикаго шесть человек пострадали во время стрельбы в кафе. Об этом написал в Twitter официальный представитель городской полиции Том Ахерн.

«Шесть человек получили огнестрельные ранения — один со смертельным исходом», — уточнил он.

ABC7 News сообщает со ссылкой на полицию города, что стрельба произошла около блинной Lumes. Целью нападавших был 31-летний посетитель, который сидел в уличном шатре кафе. Он умер на месте. Все раненые госпитализированы, их состояние стабильно.

Очевидцы сообщили, передает ABC7 News, что слышали всего 20-30 выстрелов. По информации полиции, стрельба велась из подъехавшего к кафе белого внедорожника.