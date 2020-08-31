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В Чикаго шесть человек пострадали из-за стрельбы около кафе

В американском Чикаго шесть человек пострадали во время стрельбы в кафе. Об этом написал в Twitter официальный представитель городской полиции Том Ахерн.

«Шесть человек получили огнестрельные ранения — один со смертельным исходом», — уточнил он.

ABC7 News сообщает со ссылкой на полицию города, что стрельба произошла около блинной Lumes. Целью нападавших был 31-летний посетитель, который сидел в уличном шатре кафе. Он умер на месте. Все раненые госпитализированы, их состояние стабильно.

Очевидцы сообщили, передает ABC7 News, что слышали всего 20-30 выстрелов. По информации полиции, стрельба велась из подъехавшего к кафе белого внедорожника.

Семилетняя девочка была убита при стрельбе в День независимости в Чикаго
Общество
Фото: TNS / Zuma / ТАСС

Родственник одной из пострадавших заявил телекомпании, что стрельба в этом районе является обычным делом.

В конце июля в Чикаго неизвестный на черной машине открыл огонь во время похорон, целясь в присутствующих. Те начали стрелять в ответ. В результате пострадали 14 человек. Нападавшего задержали.

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Теги: США, Чикаго, стрельба, полиция
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