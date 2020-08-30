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Политика ,  
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В Нацразведке США заявили о попытках раздуть угрозу со стороны России

Джон Рэтклифф
Джон Рэтклифф (Фото: Samuel Corum / AP)

Некоторые члены конгресса пытаются создать впечатление, будто Россия представляет бóльшую угрозу национальной безопасности США, чем Китай. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф.

«Я не хочу преуменьшать значение России. Она представляет серьезную угрозу национальной безопасности, но сейчас угрозы со стороны Китая существенно серьезнее. Любой, кто говорит иначе, просто политизирует разведку в собственных интересах», — сказал Рэтклифф.

Об этом он рассказал, комментируя решение прекратить устные брифинги разведки, посвященные вопросам безопасности на предстоящих в ноябре президентских выборах. Они предназначены для профильных комитетов конгресса. По словам Рэтклиффа, после одного из таких брифингов несколько конгрессменов вышли к журналистам и слили им засекреченную информацию.

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Глава Нацразведки посчитал, что целью этих членов конгресса было создание «ложной картины того, будто Россия представляет бóльшую угрозу национальной безопасности, чем Китай».

О том, что брифинги отменяются, ранее сообщили СМИ. Как писал NBC News со ссылкой на сотрудника разведки, решение было принято администрацией президента США Дональда Трампа. При этом издание сообщало, что члены комитетов по-прежнему будут иметь доступ к секретным письменным отчетам, а отмена брифингов означает, что они не смогут лично задавать уточняющие вопросы.

Позже отмену брифингов подтвердил Трамп. Он также заявил, что решение было принято из-за того, что члены комитетов сливали полученную информацию.

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При этом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф назвали это решение позорным. По их словам, команда Трампа пытается скрыть информацию, связанную с выборами.

Соединенные Штаты неоднократно высказывали опасения в том, что Россия может вмешаться в ход выборов. В то же время Москва опровергает сообщения о намерении вмешаться в американский электоральный процесс. Выборы президента США назначены на 3 ноября.

Теги: США, Нацразведка США
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