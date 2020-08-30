В Нацразведке США заявили о попытках раздуть угрозу со стороны России

Джон Рэтклифф (Фото: Samuel Corum / AP)

Некоторые члены конгресса пытаются создать впечатление, будто Россия представляет бóльшую угрозу национальной безопасности США, чем Китай. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф.

«Я не хочу преуменьшать значение России. Она представляет серьезную угрозу национальной безопасности, но сейчас угрозы со стороны Китая существенно серьезнее. Любой, кто говорит иначе, просто политизирует разведку в собственных интересах», — сказал Рэтклифф.

Об этом он рассказал, комментируя решение прекратить устные брифинги разведки, посвященные вопросам безопасности на предстоящих в ноябре президентских выборах. Они предназначены для профильных комитетов конгресса. По словам Рэтклиффа, после одного из таких брифингов несколько конгрессменов вышли к журналистам и слили им засекреченную информацию.

Глава Нацразведки посчитал, что целью этих членов конгресса было создание «ложной картины того, будто Россия представляет бóльшую угрозу национальной безопасности, чем Китай».