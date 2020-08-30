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Путин поздравил мультипликатора Шварцмана со 100-летием

Владимир Путин и Леонид Шварцман (слева)
Владимир Путин и Леонид Шварцман (слева) (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваши произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой российской мультипликации», — сказано в обращении.

Леонид Шварцман — мультипликатор, режиссер, народный художник России. Он автор серии мультфильмов «Обезьянки», художник-постановщик мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, котенке по имени Гав, цикла «38 попугаев» и других картин.

Теги: Владимир Путин, поздравление
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