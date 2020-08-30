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МВД Белоруссии сообщило о нападении мужчины с ножом на милиционеров

Фото: МВД Беларуси / Youtube
Фото: МВД Беларуси / Youtube

В белорусском городе Молодечно вооруженный ножами мужчина напал на милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, около 16:30 по местному времени (совпадает с мск) правоохранители обратили внимание на пьяного мужчину, который показывал непристойные жесты. Они остановились для разбирательства. Тогда мужчина достал два кухонных ножа и набросился на них.

По данным МВД, один милиционер получил колотую рану в затылочной области, второй — резаную рану голени. Пострадавшим после оказания медицинской помощи госпитализация не понадобилась.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мужчину задержали. Им оказался безработный 60-летний житель Молодечно. Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе у него было 3 промилле.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что несколько человек напали на автомобиль милиции, который дежурил на акции протеста в Минске около площади Независимости. Троих нападавших задержали.

Теги: Белоруссия, протесты, нападение на силовиков
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