В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Минске силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Белоруссии — Дворцу независимости, возле которого проходит акция протеста. Об этом сообщает Tut.by и Telegram-канал Nexta.

По данным Tut.by, около дворца Независимости находятся внутренние войска, ОМОН, а также автозаки и военная техника, в том числе водометы.

Как сообщает корреспондент РБК, у Дворца независимости в Минске находятся член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова и юрист Максим Знак. Колесникова призывает всех не поддаваться на провокации, просила людей отойти на 10 м от выставленного у дворца ограждения. Резиденцию президента охраняют БТР.

Протесты в Минске и других населенных пунктах продолжаются уже третью неделю. Они начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Участники акций требуют провести повторные выборы, прекратить насилие силовиков и отпустить политических заключенных.