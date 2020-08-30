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В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Минске силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Белоруссии — Дворцу независимости, возле которого проходит акция протеста. Об этом сообщает Tut.by и Telegram-канал Nexta.

По данным Tut.by, около дворца Независимости находятся внутренние войска, ОМОН, а также автозаки и военная техника, в том числе водометы.

Как сообщает корреспондент РБК, у Дворца независимости в Минске находятся член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова и юрист Максим Знак. Колесникова призывает всех не поддаваться на провокации, просила людей отойти на 10 м от выставленного у дворца ограждения. Резиденцию президента охраняют БТР. 

«Марш мира и независимости» в Минске. Фоторепортаж
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Протесты в Минске и других населенных пунктах продолжаются уже третью неделю. Они начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Участники акций требуют провести повторные выборы, прекратить насилие силовиков и отпустить политических заключенных.

В Минске 30 августа, в день рождения Лукашенко, проходит «Марш мира и независимости». Протестующие собираются в центре города на проспекте Независимости. В центр столицы также стянули военную технику и водометы, начались задержания. По данным белорусского МВД, уже задержаны 125 участников протестной акции.

Теги: Дворец независимости, Александр Лукашенко, Минск, протесты
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