Путин поздравил шахтеров

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов», — говорится в телеграмме.

Ранее Путин потребовал обеспечить безопасные и достойные условия труда для шахтеров. «Рост угледо­бычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал президент.

День шахтера празднуется в России и в других странах бывшего Советского Союза в последнее воскресение августа. Официально праздник был утвержден в СССР в 1947 году в честь Алексея Стаханова, который в ночь с 30 по 31 августа 1935 года установил рекорд по добыче угля, что послужило началом стахановского движения.