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В Лондоне и Оттаве прошли многотысячные митинги против коронавирусных мер

Участники протестов в Лондоне
Участники протестов в Лондоне (Фото: Peter Summers / Getty Images)

В столицах Великобритании и Канады прошли многотысячные митинги противников введенных правительствами стран ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

По данным Daily Mail, 29 августа в акции на Трафальгарской площади приняли участие около 10 тыс. человек. Демонстранты призвали к «прекращению лжи правительства» и восстановлению всех свобод, а также скандировали лозунги, что вирус — ложь. 

На акции выступил британский конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор Дэвид Айк. Он обратился к полиции с требованием «прекратить обслуживание психопатов» и присоединиться к протестующим.

Противников борьбы с COVID-19 на митинге поддержал брат бывшего лидера лейбористов Пирс Корби. Во время акции он был задержан, это уже третье его задержание за последние несколько месяцев, отмечает Daily Mail.

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Еще одна акция сторонников снятия ограничений прошла в минувшую субботу, 29 августа, в Оттаве. Канадский телеканал CBS News сообщает, что протестующие вышли к зданию парламента, их было несколько сотен. Задержаний на акции не было.

Самая многочисленная аналогичная акция прошла в Берлине. По разным данным, от 20 тыс. до 38 тыс. человек собрались на бульваре Унтер-ден-Линден около посольства России в Германии. Участники акции попытались прорваться в Рейхстаг, в результате чего акция переросла в столкновения с полицией, вскоре она была разогнана. Сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гейзель заявил, что в ходе акции протеста были задержаны около 300 человек.

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Теги: коронавирус, Лондон, Оттава, акции протеста
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