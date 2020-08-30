В Лондоне и Оттаве прошли многотысячные митинги против коронавирусных мер

Участники протестов в Лондоне (Фото: Peter Summers / Getty Images)

В столицах Великобритании и Канады прошли многотысячные митинги противников введенных правительствами стран ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

По данным Daily Mail, 29 августа в акции на Трафальгарской площади приняли участие около 10 тыс. человек. Демонстранты призвали к «прекращению лжи правительства» и восстановлению всех свобод, а также скандировали лозунги, что вирус — ложь.

На акции выступил британский конспиролог, бывший футболист и спортивный комментатор Дэвид Айк. Он обратился к полиции с требованием «прекратить обслуживание психопатов» и присоединиться к протестующим.

Противников борьбы с COVID-19 на митинге поддержал брат бывшего лидера лейбористов Пирс Корби. Во время акции он был задержан, это уже третье его задержание за последние несколько месяцев, отмечает Daily Mail.