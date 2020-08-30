Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
В Москве за сутки выздоровело 904 человек с COVID-19 Общество, 09:32 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 августа Общество, 09:20 Мясников поблагодарил спасших жизнь Навальному омских врачей Общество, 08:53 Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» пройти в 1/2 плей-офф НБА Спорт, 08:36 Дмитрий Дибров назвал размер пенсии Общество, 08:03 Байден счел отмену брифингов попыткой скрыть помощь Путина Трампу Политика, 07:51 В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета» Общество, 07:27 Активисты в Монреале снесли памятник премьер-министру Канады Макдональду Политика, 07:07 Пелоси заявила об активно вмешивающейся в выборы президента США России Политика, 06:17 В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане пострадали 11 человек Общество, 06:11 Количество погибших при обрушении гостиницы в Китае выросло до 29 Общество, 05:25 ВВС США назвали перехват Россией их бомбардировщика непрофессиональным Политика, 05:08 США выразили беспокойство из-за планов Китая купить «Мотор Сич» Политика, 04:54 NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с высотный дом Общество, 04:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки выздоровело 904 человек с COVID-19

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 904 человека. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 213 205», — добавила Ракова.

С начала пандемии в Москве выявили 261 038 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них 43,9 тыс. человек сейчас проходят курс лечения.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 августа
Общество

Также оперштаб сообщал, что за сутки в Москве скончались 11 человек с положительными результатами на COVID-19. Общее число летальных исходов в столице достигло 4809.

По этому показателю Москва лидирует среди всех регионов. На втором месте по количеству зарегистрированных смертей Санкт-Петербург (2416), на третьем — Московская область (1182). Всего в России после заражения коронавирусом скончались 17 025 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своей уверенности в том, что в течение шести месяцев будет достигнута победа над коронавирусом, но не уточнил, идет ли речь о всей России или только о Москве. «Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские — все это одновременно развивается и движется», — отметил мэр.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы
Теги: коронавирус, пандемия, Москва
Материалы по теме
За сутки в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 4,9 тыс. новых заболевших коронавирусом
Общество
Путин рассказал о начале учебного года в условиях коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter