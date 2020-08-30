В Москве за сутки выздоровело 904 человек с COVID-19

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 904 человека. Об этом сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 213 205», — добавила Ракова.

С начала пандемии в Москве выявили 261 038 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них 43,9 тыс. человек сейчас проходят курс лечения.

Также оперштаб сообщал, что за сутки в Москве скончались 11 человек с положительными результатами на COVID-19. Общее число летальных исходов в столице достигло 4809.