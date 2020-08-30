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Политика ,  
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Явка на внеочередных выборах в Рижскую думу составила 40,6%

Итоговая явка на внеочередных выборах в Рижскую думу составила 40,6%. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии.

По данным ЦИК, в голосовании принял участие 171 591 избиратель. Отмечается, что данный показатель стал самой низкой явкой на муниципальных выборах, начиная с 1997 года.

Внеочередные выборы в Рижскую думу состоялись 29 августа. Проголосовать также можно было предварительно 26, 27 и 28 августа.

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По предварительным данным ЦИК страны, с результатом 26,6% на выборах лидирует список «Для развития / За!» и «Прогрессивные» (26,6%). За ним идет партия «Согласие» (18,9%). Пятипроцентный барьер также преодолела партия «Новое единство» (14,8%).

Единый список национального объединения «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» и Латвийского объединения регионов набрал 8,8%, «Честь служить Риге» — 7,4%. За новую консервативную партию проголосовали 6,2%, а партию «Русский союз Латвии» — 5,2%.

В общей сложности в Риге работали 156 избирательных участков. Граждане могли проголосовать на любом из них. 

Как сообщается на сайте Рижской думы, в выборах могли принимать участие граждане Латвии и Евросоюза в возрасте от 18 лет, имеющие зарегистрированное место жительства на административной территории Риги по состоянию на 31 мая этого года или владеющие недвижимостью на административной территории Риги. Однако последние должна были для участия в выборах зарегистрироваться в период с 30 июля по 15 августа. Также с 30 июля до 15 августа предоставлялась возможность поменять свой участок на любой другой избирательный участок в Риге.

Теги: Латвия, Рига, дума, выборы
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