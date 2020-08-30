Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

Более 30 тыс. автомобилей проехали по трассе «Таврида» спустя сутки после открытия рабочего движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России.

По данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные Минтранс получил при помощи счетчика движения транспорта, установленного на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя.

Уточняется, что с 20:00 27 августа по 20:00 28 августа по пятому этапу «Тавриды» проехало 15300 автомобилей. Из них 10378 машин направлялось в сторону Севастополя. В направлении Керчи — 4922 автомобилей.

По четырем полосам «Тавриды» до запуска рабочего движения весь этот транзитный поток двигался через Симферополь, перегружая городскую дорожную-уличную сеть. Открытие новой автомагистрали позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.

Открытие рабочего движения по трассе «Таврида» состоялось 27 августа. В церемонии открытия участка принял участие президент России Владимир Путин. В частности, он проехал по одному из этапов трассы за рулем автомобиля «Аурус».

Федеральная трасса «Таврида» строилась по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она стала своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией. Общая протяженность трассы — 250,7 км, пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки.

В минтрансе Крыма пообещали, что проезд по дороге будет бесплатным. Ввод всей трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.