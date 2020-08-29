Геннадий Хазанов заработал больше всех театральных худруков Москвы

Геннадий Хазанов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Самым богатым худруком театра в Москве в 2019 году оказался руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов. Данные деклараций руководителей госучреждений культуры опубликованы на сайте мэра и правительства столицы.

Из данных деклараций следует, что в 2019 году Хазанов заработал 64,5 млн руб. В его собственности — земельный участок, дом в Латвии, половина квартиры в России площадью 64,8 кв. м и машино-место, а также автомобиль марки Lexus LS600 H. Также в пользовании Хазанова находятся дачный земельный участок, квартира и апартаменты.

Для сравнения: доходы Хазанова за прошлый год в два раза превышают доходы руководителя театра «Уголок дедушки Дурова» Юрия Дурова. Тот в 2019 году официально заработал 30,2 млн руб. В его собственности — дачный участок и дом, а также половина квартиры площадью 61 кв. м.

Еще меньший доход задекларировал художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников (в 2019 году он находился под домашним арестом). Серебренникову удалось официально заработать свыше 25 млн руб. Отмечается, что в собственности руководителя «Гоголь-центра» находится квартира в Германии.