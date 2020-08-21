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Собчак заработала почти в 40 раз больше Куклачева

Доходы телеведущей за минувший год составили более 185 млн руб., ее супруга, худрука Театра на Малой Бронной — 19 млн. Больше всех из руководителей учреждений, подведомственных правительству Москвы, заработал Игорь Бутман
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в 2019 году заработала 185,7 млн руб., следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Документ опубликовал столичный департамент культуры.

Согласно декларации, в собственности у Собчак есть три земельных участка площадью 1432, 1403 и 297 кв. м, жилой дом площадью 482,6 кв. км, три квартиры (одна из них принадлежит телеведущей на 1/3), пять нежилых помещений и еще по трети в двух нежилых помещениях. Журналистка также владеет автомобилем Bentley Continental GT Speed.

Богомолов, как следует из документа, за год заработал почти в десять раз меньше супруги: 19,1 млн руб. В собственности у худрука — две квартиры площадью 80,5 и 79,6 кв. м. Последняя находится в совместной собственности.

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Политика
Ксения Собчак

В предыдущий раз Собчак отчитывалась о доходах в начале 2018 года, когда баллотировалась на пост президента России. Из сведений, поданных в Центризбирком, следовало, что за шесть лет, с 2011 по 2016 год, она заработала 403,9 млн руб. В качестве источников дохода были указаны зарплата Собчак на телеканале «Дождь», радиостанции «Серебряный дождь» и ООО «ИД «Глобал медиа групп», «доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера», а также «гонорары, приз победителя программы, ОАО «ТНТ-Телесеть». Она также задекларировала две квартиры в Москве и одну в Санкт-Петербурге, жилой дом и земельный участок в Подмосковье, а также восемь помещений (семь в Москве и одно в Петербурге).

Как обратили внимание «Открытые медиа» со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости, в 2019 году Собчак продала свою квартиру площадью 268 кв. м в жилом комплексе «Смоленский бульвар, 24» в центре Москвы владелице сети фитнес-клубов World Class Ольге Слуцкер.

В рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, который Forbes представил в августе, Собчак занимает 15-е место. Ее состояние журнал оценил в $4,4 млн. Издание отмечает, что учитывался не 2019 год, как в декларации, а период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

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В минувшем году, согласно декларации, телеведущая заработала в 37 раз больше художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева. Его доход составил 5,2 млн руб., а доход супруги — 12 млн руб. В собственности у дрессировщика есть два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и четыре машино-места.

Больше всех из руководителей учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы, заработал худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман. В 2019 году доход музыканта составил 92,4 млн руб. На втором месте президент Московского международного Дома музыки, музыкант и дирижер Владимир Спиваков (89,7 млн руб.), на третьем — худрук «Хора солистов» Михаил Турецкий (65,1 млн), следует из документа.

Авторы: Дада Линделл, Наталия Анисимова
Теги: Ксения Собчак, Константин Богомолов, Юрий Куклачев, доходы
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