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Купленное на деньги Бэнкси судно с мигрантами сообщило о ЧС на борту

Фото: Santi Palacios / AP
Фото: Santi Palacios / AP

Судно для спасения мигрантов, купленное британским уличным художником Бэнкси, сообщило по аварийной связи о чрезвычайной ситуации на борту из-за переполненности. Об этом передает британская газета The Guardian.

По данным издания, на борту изначально находились 89 человек, среди них были 14 женщин и четверо детей. Позже на борт зашли еще 130 мигрантов. Таким образом, на судне находятся около 220 человек. Однако, по данным Guardian, его вместимость составляет лишь 120 пассажиров. В связи с переполненностью команда корабля посылала знаки ЧС, но европейские страны на них якобы не реагируют, сообщает Guardian.

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Также, по сведениям газеты, на судне умер один человек, еще несколько пассажиров страдают от ожогов и травм. Сейчас оно находится в мальтийской поисково-спасательной зоне.

Ранее Бэнкси в своем Instagram сообщил о покупке судна для спасения мигрантов, которые хотят попасть из Северной Африки в Европу. Его назвали в честь французской революционерки и анархистки Луизы Мишель. В прошлом оно принадлежало таможенному ведомству Франции. На фотографиях видно, что судно «Луиза Мишель» украшено рисунками Бэнкси, на одном из них изображена девочка в спасательном жилете, которая держит в руке воздушный шар в виде сердца, стилизованного под спасательный круг.

Теги: Бэнкси, судно, миграция
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