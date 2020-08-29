Купленное на деньги Бэнкси судно с мигрантами сообщило о ЧС на борту

Фото: Santi Palacios / AP

Судно для спасения мигрантов, купленное британским уличным художником Бэнкси, сообщило по аварийной связи о чрезвычайной ситуации на борту из-за переполненности. Об этом передает британская газета The Guardian.

По данным издания, на борту изначально находились 89 человек, среди них были 14 женщин и четверо детей. Позже на борт зашли еще 130 мигрантов. Таким образом, на судне находятся около 220 человек. Однако, по данным Guardian, его вместимость составляет лишь 120 пассажиров. В связи с переполненностью команда корабля посылала знаки ЧС, но европейские страны на них якобы не реагируют, сообщает Guardian.

Также, по сведениям газеты, на судне умер один человек, еще несколько пассажиров страдают от ожогов и травм. Сейчас оно находится в мальтийской поисково-спасательной зоне.

Ранее Бэнкси в своем Instagram сообщил о покупке судна для спасения мигрантов, которые хотят попасть из Северной Африки в Европу. Его назвали в честь французской революционерки и анархистки Луизы Мишель. В прошлом оно принадлежало таможенному ведомству Франции. На фотографиях видно, что судно «Луиза Мишель» украшено рисунками Бэнкси, на одном из них изображена девочка в спасательном жилете, которая держит в руке воздушный шар в виде сердца, стилизованного под спасательный круг.