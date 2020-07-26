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Бэнкси пожертвовал свои картины на благотворительный аукцион

Британский уличный художник Бэнкси пожертвовал благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме три картины из отеля The Walled Off Hotel, открывшегося в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, речь идет о триптихе под названием «Вид на Средиземное море, 2017», посвященного теме кризиса беженцев в Европе. В частности, в картинах затрагивается тема гибели беженцев, пытавшихся попасть в Европу через Средиземное море.

Торги под названием «От Рембрандта до Рихтера» 28 июля проведет британский аукционный дом Sotheby's. Предварительная цена картин составляет от £800 тыс. до 1,2 млн. Помимо триптиха Бэнкси, на аукционе выставят картины художников-пейзажистов, таких как Бернардо Беллотто, Ян ван Гойен и Уильям Тернер.

Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
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Фото: banksy / Instagram

В конце июня во Франции задержали шестерых человек по подозрению в краже картины, нарисованной художником на одной из дверей концертного зала «Батаклан» в память о жертвах терактов 13 ноября 2015 года, когда в результате нападения боевиков погибли 130 человек.

Исчезновение картины обнаружили в январе 2019 года. По версии следствия, грабители сняли дверь при помощи специального инструмента. Затем они погрузили ее в фургон и увезли. В начале июня работу Бэнкси обнаружили в доме в сельской местности в центральной Италии.

Бэнкси — английский уличный художник, работающий в стиле стрит-арт. Его личность до сих пор точно неизвестна.

Первые граффити художник начал рисовать в 1990-х годах. Постепенно Бэнкси перешел на трафареты. В большинстве случаев картины Бэнкси посвящены острым социальным проблемам или политическим событиям.

Теги: Бэнкси, художник, картины, благотворительность
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