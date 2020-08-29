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Определено место похорон артиста Владимира Андреева

Владимир Андреев
Владимир Андреев (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет в среду, 2 сентября, в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена семьи артиста.

По словам родственницы, причиной смерти мог быть микроинсульт, она добавила, что у артиста была ишемическая болезнь сердца. Похороны Андреева пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Общество
Владимир Андреев

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и поступил в театр Ермоловой, где сыграл десятки ролей, а затем стал главным режиссером. Около 12 лет Андреев был художественным руководителем театра, в 2012 году был назначен его президентом.

Помимо выступлений в Театре Ермоловой на счету актера постановки в Малом театре, где он был главным режиссером в 1985–1988 годах, и несколько зарубежных спектаклей.

Владимир Андреев также преподавал в ГИТИСе, заведовал кафедрой актерского мастерства. Среди его учеников — Елена Яковлева, Виктор Раков и Кристина Орбакайте.

Теги: похороны, Владимир Андреев, Троекуровское кладбище
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