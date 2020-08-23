Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Олег Кононенко (Фото: Олег Кононенко / Роскосмос)

Космонавт, командир отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кононенко удостоен награды «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства».

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. Свой первый полет в космос Кононенко совершил в 2008 году на корабле «Союз ТМА-12» в качестве бортинженера. Тогда он дважды выходил в открытый космос.

Всего космонавт совершил четыре полета на Международную космическую станцию и пять раз был в открытом космосе.