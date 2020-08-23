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Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Олег Кононенко
Олег Кононенко (Фото: Олег Кононенко / Роскосмос)

Космонавт, командир отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кононенко удостоен награды «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства».

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Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. Свой первый полет в космос Кононенко совершил в 2008 году на корабле «Союз ТМА-12» в качестве бортинженера. Тогда он дважды выходил в открытый космос.

Всего космонавт совершил четыре полета на Международную космическую станцию и пять раз был в открытом космосе.

Последний раз он летал в космос в 2018 году в качестве командира корабля «Союз МС-11» вместе с астронавтом Канадского космического агентства (CSA) Давидом Сен-Жаком и астронавтом NASA Энн МакКлейн.

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

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Теги: космонавт, Владимир Путин, орден
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