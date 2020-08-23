Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко
Космонавт, командир отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кононенко удостоен награды «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании, освоении и использовании космического пространства».
Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР. Свой первый полет в космос Кононенко совершил в 2008 году на корабле «Союз ТМА-12» в качестве бортинженера. Тогда он дважды выходил в открытый космос.
Всего космонавт совершил четыре полета на Международную космическую станцию и пять раз был в открытом космосе.