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Общество ,  
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Алексей Брижань
Алексей Брижань (Фото: mosoblenergo / VK)

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

О задержании Брижаня и Астапова стало известно накануне, 28 августа. Портал News.ru писал, что, по версии следствия, руководители компании при заключении контрактов по заказам «Мособлэнерго» за покровительство брали в качестве «компенсации» 15% от стоимости контакта. Следователи также утверждают, что к подрядам на выполнение работ по заказам «Мособлэнерго» допускались только аффилированные с руководителями компании фирмы.

Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке
Общество
Алексей Брижань

АО «Мособлэнерго» на 100% принадлежит правительству Московской области, компания была создана в 2005 году. Брижань занимает должность гендиректора с 2013 года, Астапов стал его заместителем в 2015-м. Оба ранее работали в филиале «Кубаньэнерго».

Теги: новости, взятка, Хамовнический суд Москвы
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