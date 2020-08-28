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Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

Правоохранители задержали также первого заместителя генерального директора компании. Им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы
Алексей Брижань
Алексей Брижань (Фото: mosoblenergo.ru)

Генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов задержаны сотрудниками полиции и Следственного комитета, сообщает News.ru со ссылкой на источник. Также об этом сообщает «Интерфакс».

Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, к подрядам на выполнение работ по заказам «Мособлэнерго» допускались только аффилированные с руководителями компании фирмы, а за покровительство при заключении контрактов они брали «компенсации» в виде 15% от стоимости контракта, пишет портал.

В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере. Однако результат рассмотрения этих дел на сайте суда не опубликован. Имена и должности подозреваемых не указаны.

Алексей Астапов
Алексей Астапов (Фото: mosoblenergo.ru)

Часть 6 статьи 290 предусматривает несколько возможных видов наказаний: от штрафа в размере от 3 до 5 млн руб. до лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК Москвы.

АО «Мособлэнерго» на 100% принадлежит правительству Московской области, компания была создана в 2005 году.

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В компании заявили РБК, что не имеют никаких официальных сведений о задержании руководителей. «Компания работает в обычном режиме. Должностные обязанности исполняются в соответствии с утвержденным штатно-должностным расписанием. Происходящие события никак не скажутся на качестве энергообеспечения потребителей Подмосковья, подключенных к сетям АО «Мособлэнерго», — ответили в пресс-службе АО «Мособлэнерго».

Как следует из информации на сайте компании, Брижань возглавил ее в 2013 году. До этого он руководил филиалами АО «Кубаньэнерго» — «Ленинградские электросети», «Армавирские электросети», «Сочинские электросети».

Астапов пришел в «Мособлэнерго» также в 2013 году, а до этого был директором филиала «Кубаньэнерго» — «Усть-Лабинские электрические сети».

Авторы: Владислав Гордеев, Майя Бобенко
Теги: задержание, суд, Московская область
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