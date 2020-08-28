Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке

Правоохранители задержали также первого заместителя генерального директора компании. Им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы

Алексей Брижань (Фото: mosoblenergo.ru)

Генеральный директор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов задержаны сотрудниками полиции и Следственного комитета, сообщает News.ru со ссылкой на источник. Также об этом сообщает «Интерфакс».

Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, к подрядам на выполнение работ по заказам «Мособлэнерго» допускались только аффилированные с руководителями компании фирмы, а за покровительство при заключении контрактов они брали «компенсации» в виде 15% от стоимости контракта, пишет портал.

В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере. Однако результат рассмотрения этих дел на сайте суда не опубликован. Имена и должности подозреваемых не указаны.

Алексей Астапов (Фото: mosoblenergo.ru)

Часть 6 статьи 290 предусматривает несколько возможных видов наказаний: от штрафа в размере от 3 до 5 млн руб. до лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.