Сын основателя Bonduelle погиб в ДТП во Франции

Руководитель одной из групп французской компании — производителя овощных консервов Bonduelle 50-летний Жером Бондюэль погиб в результате ДТП во французском городе Лилле. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на подтверждение компании.

По данным канала, мужчина ехал вместе с женой и друзьями на велосипеде, когда около 2:00 (3:00 мск) его насмерть сбил на мосту автомобиль. Водитель скрылся с места аварии и был арестован утром 29 августа. Как передает France 3, Бондюэль погиб мгновенно.

Отец умершего Бруно Бондюэль был основателем одноименной французской компании. Его сын возглавил Bonduelle Prospective & Développement в 2019 году.

В конце мая во Франции в результате ДТП погиб чемпион Франции по футболу в составе клуба «Осер» Фабрис Леполь. Прежде футболист уже попадал в аварию, из-за которой ему пришлось досрочно завершить карьеру.