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В Новосибирске легковушка врезалась в жилой дом

Фото: act54 / VK
Фото: act54 / VK

В Новосибирске в микрорайоне Пашино легковой автомобиль врезался в многоквартирный дом, погиб один человек. Об этом, как сообщает ТАСС, сказали в ГИБДД Новосибирска.

«Ночью автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина-пассажир скончался на месте, пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами», — сказали в ГИБДД. Водитель автомобиля был пьян, его задержали.

27 августа в Новосибирской области произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легкового автомобиля. Пострадали семь пассажиров микроавтобуса и водитель легковушки, о погибших не сообщается.

Ранее в ГИБДД Новосибирска сообщали о росте числа погибших в ДТП в Новосибирской области. Так, за первое полугодие 2020-го там зарегистрированы 998 ДТП, в которых погибли 114 человек. По отношению к прошлому году количество ДТП выросло на 1,8%. При этом число погибших увеличилось на 16,3%.

Теги: Новосибирск, ДТП
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