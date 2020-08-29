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Пандемия коронавируса ,  
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В Госдуме предложили до конца года запретить караоке

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Депутат Госдумы Иван Сухарев (фракция ЛДПР) предложил до конца года запретить в развлекательных заведениях услугу караоке из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее письмо депутат направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сухарев заявил, что многие эксперты, в том числе иностранные, связывают караоке с повышенным риском передачи заболевания. По его мнению, заведения, которым запретят предоставлять эту услугу гостям, смогут продолжать работать как организации общественного питания.

Владельцы кальянных сочли нерациональной идею закрыть их до конца года
Общество
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Ранее член Общественной палаты, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил Минздраву из-за угрозы коронавируса закрыть до конца года кальянные. Он назвал уровень стерилизации в этих заведениях «нулевым», а местами «еще хуже». Владельцы кальянных в ответ заявили о нерациональности подобной инициативы, указав на рабочие места, которые будут потеряны в случае закрытия.

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Источник: JHU
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Теги: Госдума, караоке, коронавирус
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