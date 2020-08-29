Суд Петербурга отказал матери больного ребенка в препарате за $2 млн

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск, который подала к комитету по здравоохранению города Светлана Гепалова с требованием обеспечить ее сына американским препаратом «Золгенсма», самым дорогим лекарством в мире. Об этом сообщает в Telergam объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение вынесено на основании проведенного консилиума врачей, которые не рекомендовали применение препарата.

«Лечащий врач пояснила суду, что сейчас у пациента наблюдается положительная динамика на других лекарствах, и, если менять препараты (нежелательно при наличии положительной динамики), то между их введением должен пройти срок — минимум 4 недели», — добавила пресс-служба.

Лекарство было актуально использовать в феврале и апреле, как установил суд, но не сейчас.