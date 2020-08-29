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Суд Петербурга отказал матери больного ребенка в препарате за $2 млн

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск, который подала к комитету по здравоохранению города Светлана Гепалова с требованием обеспечить ее сына американским препаратом «Золгенсма», самым дорогим лекарством в мире. Об этом сообщает в Telergam объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение вынесено на основании проведенного консилиума врачей, которые не рекомендовали применение препарата.

«Лечащий врач пояснила суду, что сейчас у пациента наблюдается положительная динамика на других лекарствах, и, если менять препараты (нежелательно при наличии положительной динамики), то между их введением должен пройти срок — минимум 4 недели», — добавила пресс-служба.

Лекарство было актуально использовать в феврале и апреле, как установил суд, но не сейчас.

В Петербурге мать через суд потребовала для сына лекарство за $2 млн
Общество
Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg

«Суд, учитывая обстоятельства дела и позицию Верховного суда России, в удовлетворении требований отказал», — указано в сообщении.

Ребенок Гепаловой болен спинальной мышечной атрофией (СМА). Женщина поясняла, что использовать американское средство вместо препарата «Спиназа», зарегистрированного на территории России, ей рекомендовали медики. «Для моего сына такой препарат жизненно необходим. На протяжении восьми месяцев мы вели переписку с Минздравом, предоставляли им документы, но никаких рекомендаций, назначений мы не получили. Последняя наша инстанция была судом», — уточняла Гепалова РБК.

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Препарат «Золгенсма» нужно использовать всего один раз, однако до того, как больному ребенку исполнится два года (сын Гепаловой достигнет этого возраста 2 сентября). Одна инъекция стоит более $2 млн. Средство не зарегистрировано в России. Инъекции «Спиназа», в отличие от него, необходимо делать всю жизнь.

Теги: Санкт-Петербург, суд, лекарство
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В Петербурге мать через суд потребовала для сына лекарство за $2 млн
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