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Суд в Москве арестовал троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Владимир Солнцев во время заседания Бабушкинского суда по избранию меры пресечения
Владимир Солнцев во время заседания Бабушкинского суда по избранию меры пресечения (Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС)

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-директора РКК «Энергия» (входит в состав «Роскосмоса») Владимира Солнцева. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

По данным ведомства, фигурантами дела стали Александр Борисов, Степан Прохоров и Александр Прохоров. Всем троим вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК России). Они пробудут под стражей до 3 октября 2020 года.

28 августа на аналогичный срок был арестован сам Солнцев, возглавлявший «Энергию» в период с 2014 по 2018 год.

Уголовное дело связано с хищениями при реализации контракта на поставку электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС). Как установило следствие, сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Сам Солнцев свою вину в суде не признал.

26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий в отношении Солнцева после внутренних проверок в корпорации. Кроме того, расследование проводилось в отношении нескольких бывших менеджеров РКК по делам до 2018 года.

В «Роскосмосе» заявили, что Солнцев покинул РКК после назначения на пост гендиректором корпорации Дмитрия Рогозина в мае 2018 года. Там также отметили, что трудовые отношения с Солнцевым расторгнули «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».

Теги: РКК «Энергия», Бабушкинский суд, мошенничество, уголовное дело, арест
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