Суд в Москве арестовал троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Владимир Солнцев во время заседания Бабушкинского суда по избранию меры пресечения (Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС)

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-директора РКК «Энергия» (входит в состав «Роскосмоса») Владимира Солнцева. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

По данным ведомства, фигурантами дела стали Александр Борисов, Степан Прохоров и Александр Прохоров. Всем троим вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК России). Они пробудут под стражей до 3 октября 2020 года.

28 августа на аналогичный срок был арестован сам Солнцев, возглавлявший «Энергию» в период с 2014 по 2018 год.

Уголовное дело связано с хищениями при реализации контракта на поставку электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС). Как установило следствие, сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Сам Солнцев свою вину в суде не признал.

26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий в отношении Солнцева после внутренних проверок в корпорации. Кроме того, расследование проводилось в отношении нескольких бывших менеджеров РКК по делам до 2018 года.