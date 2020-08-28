Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб.

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Совокупный долг россиян по ипотеке к августу 2020 года впервые в истории превысил 8 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

Согласно данным ЦБ, в прошлом месяце совокупный долг россиян по ипотеке вырос на 2,1% — до 8,13 трлн руб. Из них 8,11 трлн руб. приходятся на рублевые кредиты, а 20,7 млрд руб. — на валютные.

Кредитные организации достигли такого показателя за счет большого роста выдач рублевых ссуд как по количеству, так и по объему.

По состоянию на 1 августа 2020 года, объем предоставленных ипотечных кредитов достиг 361,9 млрд руб. (для сравнения, в августе прошлого года этот показатель достигал 221,9 млрд руб.). В общей сложности, по данным на 1 августа, банки выдали свыше 145 тыс. ипотечных кредитов.

Помимо этого средневзвешенная ставка по жилищным кредитам к началу месяца опустилась до 7,28%, что стало новым историческим рекордом. В июле ставка была на уровне 7,51%, а в начале этого года она составляла 9,01%.

В общей сложности в июле 2020 года сумма выданных жилищных кредитов в России составила 362 млрд руб., что также стало рекордом. Предыдущий пик был зафиксирован в декабре 2019 года — 345 млрд руб.