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Путин обсудил с главой Татарстана экологические проблемы в республике

Владимир Путин и Рустам Минниханов
Владимир Путин и Рустам Минниханов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым проблему сброса неочищенных вод в республике, сообщается на сайте Кремля.

«80% предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны <…> потому что очень многие из них продолжают сброс либо неочищенных вод, либо плохо очищенных, — отметил президент. — Если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее».

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В ответ глава республики сообщил, что в республике уже созданы специальные структуры для решения этой проблемы, а также поблагодарил Путина за предложенную поддержку.

В июле по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина администрация Татарстана получила 645,7 млн руб. на очистку загрязненных сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В случае если республика справится с запланированными на 2020 год работами раньше, она сможет досрочно получить суммы, запланированные на 2021 и 2022 годы. Помимо Татарстана субсидии получили Московская, Нижегородская и Саратовская области.

Теги: очистные сооружения, экология, Владимир Путин, Республика Татарстан
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