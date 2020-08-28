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Генпрокуратура восстановила права незаконно отчисленных студентов РГСУ

Фото: Анастасия Диева / ТАСС
Фото: Анастасия Диева / ТАСС

По результатам прокурорской проверки в Российском государственном социальном университете (РГСУ) отменили приказ об отчислении двух студентов за попытку выйти из общежития в аптеку во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В апреле этого года из РГСУ были отчислены два студента. Им вменялось нарушение введенных из-за пандемии коронавируса временных правил проживания в общежитии, а именно — попытка выйти в аптеку.

Студенты обжаловали решение администрации университета. Проверка Генпрокуратуры установила, что действия учащихся не нарушали положения указа мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» 5 марта этого года.

По поручению Генпрокуратуры прокуратура Москвы внесла в адрес ректора РГСУ представление об устранении нарушений законодательства об образовании. Права отчисленных студентов были восстановлены, а приказ об их отчислении отменен.

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Режим самоизоляции был введен в Москве с 30 марта. Согласно положениям указа мэра Москвы Сергея Собянина во время его действия граждане могли покидать свои дома только в строго определенных случаях, в частности для обращения за экстренной медицинской помощью, для поездок на работу, походов в магазин или аптеку, а также для выноса мусора и выгула домашних животных (на расстоянии 100 м от дома).

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: студенты, отчисление, РГСУ, Генпрокуратура, COVID-19
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