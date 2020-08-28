Генпрокуратура восстановила права незаконно отчисленных студентов РГСУ

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По результатам прокурорской проверки в Российском государственном социальном университете (РГСУ) отменили приказ об отчислении двух студентов за попытку выйти из общежития в аптеку во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В апреле этого года из РГСУ были отчислены два студента. Им вменялось нарушение введенных из-за пандемии коронавируса временных правил проживания в общежитии, а именно — попытка выйти в аптеку.

Студенты обжаловали решение администрации университета. Проверка Генпрокуратуры установила, что действия учащихся не нарушали положения указа мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности» 5 марта этого года.

По поручению Генпрокуратуры прокуратура Москвы внесла в адрес ректора РГСУ представление об устранении нарушений законодательства об образовании. Права отчисленных студентов были восстановлены, а приказ об их отчислении отменен.