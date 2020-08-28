В психоневрологическом интернате на Урале более 30 человек заболели COVID
В Краснотурьинском психоневрологическом интернате 33 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.
«Заболевшие сотрудники и пациенты учреждения госпитализированы», — говорится в сообщении.
Североуральский территориальный отдел управления начал проверку в связи с заражением сотрудников и пациентов учреждения. Специалисты обнаружили нарушения санитарного законодательства, которые стали причиной распространения инфекции.
В частности, было зафиксировано «переуплотнение палат» интерната, несвоевременные изоляция и госпитализация лиц с симптомами заражения коронавирусом. Также специалисты установили, что сотрудники нарушали режим дезинфекции и масочный режим.