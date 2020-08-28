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Пандемия коронавируса ,  
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В психоневрологическом интернате на Урале более 30 человек заболели COVID

Фото: ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»
Фото: ГАУ «Краснотурьинский ПНИ»

В Краснотурьинском психоневрологическом интернате 33 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

«Заболевшие сотрудники и пациенты учреждения госпитализированы», — говорится в сообщении.

Североуральский территориальный отдел управления начал проверку в связи с заражением сотрудников и пациентов учреждения. Специалисты обнаружили нарушения санитарного законодательства, которые стали причиной распространения инфекции.

В психоневрологическом интернате на Алтае у 21 человека выявили COVID-19
Общество
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В частности, было зафиксировано «переуплотнение палат» интерната, несвоевременные изоляция и госпитализация лиц с симптомами заражения коронавирусом. Также специалисты установили, что сотрудники нарушали режим дезинфекции и масочный режим.

В ходе расследования был проведен осмотр и лабораторное обследование всех, кто имел контакты с заболевшими. Им назначена противовирусная терапия. В интернате проведена дезинфекция.

Министерству социальной политики Свердловской области и интернату выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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РБК направил запрос в Краснотурьинский ПНИ.

За сутки в Свердловской области выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 24 960 человек. Всего умер 441 человек.

В психоневрологическом интернате на Алтае у 21 человека выявили COVID-19
Общество
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В конце июля в Пещерском психоневрологическом интернате в Алтайском крае коронавирусная инфекция была обнаружена у 19 сотрудников и двух пациентов учреждения. Их госпитализировали. При этом интернат с середины месяца работал в закрытом режиме.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 4829 новых зараженных коронавирусом, умерли 110 человек.

Общее количество случаев COVID-19 за весь период достигло 980,4 тыс. Общее количество смертей с начала эпидемии составило 16 914 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: COVID-19, Свердловская область, интернат, новости
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