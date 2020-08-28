В психоневрологическом интернате на Урале более 30 человек заболели COVID

В ходе расследования был проведен осмотр и лабораторное обследование всех, кто имел контакты с заболевшими. Им назначена противовирусная терапия. В интернате проведена дезинфекция.

Министерству социальной политики Свердловской области и интернату выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

РБК направил запрос в Краснотурьинский ПНИ.

За сутки в Свердловской области выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 24 960 человек. Всего умер 441 человек.

В конце июля в Пещерском психоневрологическом интернате в Алтайском крае коронавирусная инфекция была обнаружена у 19 сотрудников и двух пациентов учреждения. Их госпитализировали. При этом интернат с середины месяца работал в закрытом режиме.



По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 4829 новых зараженных коронавирусом, умерли 110 человек.

Общее количество случаев COVID-19 за весь период достигло 980,4 тыс. Общее количество смертей с начала эпидемии составило 16 914 человек.