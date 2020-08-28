Зеленскому подарили черный пояс по карате

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua / Facebook)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область подарили диплом почетного первого дана и именной черный пояс с вышитой фамилией на японском языке. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Глава государства посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва в городе Кропивницком. Пояс ему вручила Арианна Мурженко, самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было всего девять лет.

Владимир Зеленский не занимается профессиональным спортом, однако активно демонстрирует в своих соцсетях, что поддерживает здоровый образ жизни.

В 2017 году Зеленский вел видеоблог, в котором рассказывал о своем опыте занятия спортом. Последнее видео на канале выложено год назад.