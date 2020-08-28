В Забайкалье завели дело против прикурившего от свечи в храме подростка

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против подростка 2002 года рождения, закурившего сигарету в православном храме Читы. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

«В июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре», — отмечается в сообщении.

Свои действия парень снял на видео, которое выложил в социальную сеть. Против него возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Портал «Чита.ру» ранее опубликовал запись, на которой двое подростков заходят в храм. Перед входом снимающий спрашивает молодого человека в кадре, что он собирается сделать.Тот отвечает, что намерен прикурить от свечи. После этого оба заходят в храм, где участник видео крестится и нагибается с сигаретой к свече.