В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Следственный комитет по Забайкальскому краю начал проверку видеозаписи, размещенной в СМИ, где подросток прикуривает сигарету от горящих свечей в храме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК сообщили, что видео проверят на оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК). «В ближайшее время следователи совместно с сотрудниками полиции установят автора видео, а также заснятого на нем подростка», — говорится в сообщении.

В УМВД России по Забайкальскому краю РБК сообщили, что назначена проверка по факту размещения видеозаписи в Сети.

Ранее портал «Чита.ру» опубликовал видеоролик из социальных сетей, на котором двое подростков заходят в храм. Перед входом снимающий спрашивает молодого человека в кадре, что тот собирается сделать. Подросток говорит, что намерен прикурить от свечи. После этого они оба заходят в храм. Подросток крестится, после чего нагибается с сигаретой к свече.