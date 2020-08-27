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Экономика ,  
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Власти Подмосковья решили сделать регион лидером по производству сыра

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Московская область занимает второе место в России по объему производимого сыра, в ближайшие годы регион планирует стать уже лидером. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, его слова передала РБК пресс-служба областного правительства, комментируя открывшийся в городском округе Истра сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

«(Фермеры) рассчитывают уехать с пустыми коробками из-под сыра, что поможет им быстро войти в новый производственный цикл. Сырный фестиваль — это еще и обмен опытом, общение с руководителями крупных компаний и представителями продуктовых сетей, которые предлагают новый формат взаимодействия, а это позволит фермерам наладить новые каналы сбыта своей продукции», — заявил Разин.

Он добавил, что от лидерства по производству сыра в России Московскую область отделяет всего около 4 тонн. Разин надеется, что через 2-3 года регион станет уже первым, производя более 70 тыс. тонн сыра. Свои прогнозы он подкрепил цифрами последних лет: «Три года назад мы производили 49,9 тыс. тонн, в прошлом году наши сыровары произвели чуть больше 63 тыс. тонн, в первом полугодии текущего года в Подмосковье произведено 29,5 тонн сыра».

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Всероссийский сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир» открылся 27 августа в городском округе Истра и продлится до 30 августа. Фестиваль проходит при поддержке правительства Московской области. Задачей фестиваля является помощь малому и среднему бизнесу. В фестивале принимают участие более 300 фермеров из 46 регионов России, которые привезли более 120 тонн сыра.

Теги: сыр, сельское хозяйство, Подмосковье, Фестиваль
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