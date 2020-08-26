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Адвокат счел давлением информацию о проверке Ананьева из-за «ландромата»

Дмитрий Ананьев
Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Адвокат бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева расценил как «попытку давления» информацию о проведении Министерством внутренних дел (МВД) проверки против экс-банкира на причастность к схеме отмывания сотен миллиардов через «молдавский ландромат». Об этом управляющий партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев заявил РБК. Речь идет о схеме отмывания денег из России через молдавские и литовские банки.

МВД не проводит никакой проверки в предусмотренной в законе форме в отношении Ананьева по факту его причастности к «молдавскому делу», сказал юрист, уточнив, что имеет в виду досудебную проверку, проверку в рамках уголовного дела по факту или в отношении Дмитрия Ананьева как лица, привлеченного в качестве обвиняемого или подозреваемого.

В настоящее время в России против Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, который также был совладельцем Промсвязьбанка (ПСБ), возбуждено уголовное дело о растрате и легализации более 66 млрд руб. и $575 млн из ПСБ. Оба экс-банкира заочно арестованы и находятся за пределами России.

Братьев Ананьевых заочно арестовали за вывод ₽66 млрд перед санацией ПСБ
Общество
Дмитрий Ананьев

По словам адвоката, Ананьев не имел отношения к «ландромату»: «Ни до, ни в бытность Дмитрия Ананьева предправления у ПСБ не было корреспондентских счетов в Молдавии, не было никаких отношений с молдавскими банками, не было молдавских клиентов, не было контрагентов в Молдавии и не было и международных операций, связанных с Молдавией в принципе».

Ковалев расценивает информацию о связи Ананьева с этой схемой «как очередную попытку давления со стороны правоохранительных органов через средства массовой информации на Дмитрия Ананьева, путем вовлечения его имени в негативное поле в связи с обстоятельствами, к нему, очевидно, не имеющими отношения».

Инициатором «молдавской схемы» МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона поддержал молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб. Летом 2020 года МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили не менее 40,2 млрд руб., писал РБК со ссылкой на окончательное обвинение.

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По словам источников РБК, расследование дела продолжается, а МВД опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка и других лиц.

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