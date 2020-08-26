Адвокат счел давлением информацию о проверке Ананьева из-за «ландромата»

Дмитрий Ананьев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Адвокат бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева расценил как «попытку давления» информацию о проведении Министерством внутренних дел (МВД) проверки против экс-банкира на причастность к схеме отмывания сотен миллиардов через «молдавский ландромат». Об этом управляющий партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев заявил РБК. Речь идет о схеме отмывания денег из России через молдавские и литовские банки.

МВД не проводит никакой проверки в предусмотренной в законе форме в отношении Ананьева по факту его причастности к «молдавскому делу», сказал юрист, уточнив, что имеет в виду досудебную проверку, проверку в рамках уголовного дела по факту или в отношении Дмитрия Ананьева как лица, привлеченного в качестве обвиняемого или подозреваемого.

В настоящее время в России против Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, который также был совладельцем Промсвязьбанка (ПСБ), возбуждено уголовное дело о растрате и легализации более 66 млрд руб. и $575 млн из ПСБ. Оба экс-банкира заочно арестованы и находятся за пределами России.

По словам адвоката, Ананьев не имел отношения к «ландромату»: «Ни до, ни в бытность Дмитрия Ананьева предправления у ПСБ не было корреспондентских счетов в Молдавии, не было никаких отношений с молдавскими банками, не было молдавских клиентов, не было контрагентов в Молдавии и не было и международных операций, связанных с Молдавией в принципе».