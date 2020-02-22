В одной из башен «Москва-Сити» произошло обрушение части наружного стекла

В одной из башен «Москва-Сити» примерно на 30 этаже здания произошло обрушение стеклянной части наружной стены. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как пишет ТАСС, обрушение произошло по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, на 30 этаже здания. Согласно данным «Яндекс.Карты», по этому адресу располагается комплекс небоскребов «Око». «РИА Новости» в свою очередь сообщает, что стекло упало с 28 этажа здания.

О пострадавших не сообщается. По словам источника ТАСС, сейчас проводится эвакуация близлежащего транспорта, а также выясняются причины обрушения.

Коплекс «Око» состоит из двух небоскребов: 49-этажной Северной башни (245 м высоты) и 85-этажной Южной (354 м). В зданиях располоскаются как жилые, так и офисные помещения.