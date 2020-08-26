Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в России и ЕС

Lindt не имеет качественные различия в составе своего шоколада, который реализуется на территории России и Евросоюза. Об этом сообщила компания ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)», передает ТАСС.

«Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции как поставляемой в Россию, так и предназначенной для продажи в других странах», — заявили в компании.

Lindt заказала независимое исследование образцов видов шоколада своей компании, которые сделаны и в России, и в пяти странах Европы. В предприятии добавили, что продукция отличаться может только маркировкой.«Мы предоставили в Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России все необходимые сведения для подтверждения того, что наша деятельность полностью соответствует антимонопольному законодательству, — сказали в компании.

Ранее ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt компании «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» по признакам нарушения закона о конкуренции.