Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 25 авг, 12:57
Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом Общество, 07:00 Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в России и ЕС Общество, 06:55 В Калмыкии пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом» Общество, 06:11 Россиянам посоветовали сразу удалять SMS с конфиденциальными данными Общество, 06:02 Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд Финансы, 06:00 Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации Политика, 05:50 Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов Общество, 05:42 В Гродно ОМОН применил слезоточивый газ против протестующих Общество, 04:30 Адвокат заявил о восьми поданных заявлениях о преступлениях на Пашаева Общество, 04:30 СМИ назвали имена пользовавшихся автомобилем Ефремова Общество, 03:39 В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления Общество, 03:03 Тихановская заявила о недопустимости влияния извне на решение белорусов Политика, 02:42 Переболевший COVID-19 Джокович пробился в четвертьфинал «Мастерса» в США Спорт, 02:24 Зеленский выступил против украинского сценария в Белоруссии Политика, 01:41
Общество ,  
0 

Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в России и ЕС

Lindt не имеет качественные различия в составе своего шоколада, который реализуется на территории России и Евросоюза. Об этом сообщила компания ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)», передает ТАСС.

«Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции как поставляемой в Россию, так и предназначенной для продажи в других странах», — заявили в компании.

Lindt заказала независимое исследование образцов видов шоколада своей компании, которые сделаны и в России, и в пяти странах Европы.  В предприятии добавили, что продукция отличаться может только маркировкой.«Мы предоставили в Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России все необходимые сведения для подтверждения того, что наша деятельность полностью соответствует антимонопольному законодательству, — сказали в компании.

ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе
Бизнес
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Ранее ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt компании «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» по признакам нарушения закона о конкуренции.

На сайте ФАС было сказано, что в шоколаде Lindt, который производится в России и который делают в странах Западной Европы, состав отличается в качестве.


 

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей
Теги: шоколад, ЕС, ФАС
Материалы по теме
ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе
Общество
ФАС вынесла предупреждение «Почте России» из-за надбавок к тарифам
Общество
ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter