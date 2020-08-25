Общество , 25 авг, 18:14
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РПЦ сменила начальника крупнейшего церковного производства
Синод Русской православной церкви принял решение назначить митрополита Ростовского и Новочеркасского главой художественно-производственного предприятия «Софрино». Об этом сообщил в Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Освободить митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия от должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, выразив ему благодарность за труды, понесенные на этой должности», — пересказал решение Синода Легойда.
Главой Синодального отдела религиозного образования и катехизации вместо Меркурия назначили викария Патриарха Московского и всея Руси, епископа Бронницкого Евгения.
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