Патриарх освободил гендиректора фабрики «Софрино» от должностей в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил Евгения Пархаева, гендиректора фабрики по производству свечей и религиозной утвари «Софрино», от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении на сайте патриархии.

Пархаев возглавил «Софрино» в 1987 году (parhaev.com/biogr.html). В 2013 году он был также назначен директором гостиницы РПЦ «Даниловская». Кроме того, он курировал резиденции патриарха в Переделкино, Даниловском монастыре и Чистом переулке в Москве. Пархаев награжден многочисленными церковными и государственными орденами.