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Глава приставов доложил Путину о взыскании более ₽2 трлн за три года

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Судебные приставы за последние три года взыскали с задолжников более 2 трлн руб. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей», — сказал он.

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Директор ФССП также подчеркнул, что служба находится на третьем месте по формированию доходной части государственного бюджета. За указанный срок рост взысканий в федеральный бюджет составил 46%.

Ранее в ходе разговора с Аристовым президент заявил, что служба должна взять под контроль деятельность коллекторских организаций. По его мнению, иногда их действия выходят за рамки закона.

Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов
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В августе пресс-служба ФССП сообщила, что за первое полугодие 2020 года служба взыскала с жителей Калининградской области более 2,5 млрд руб. Из них в федеральный бюджет было перечислено 1,3 млрд руб.

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Теги: судебные приставы, Дмитрий Аристов, Владимир Путин
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