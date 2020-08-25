Глава приставов доложил Путину о взыскании более ₽2 трлн за три года

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Судебные приставы за последние три года взыскали с задолжников более 2 трлн руб. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей», — сказал он.

Директор ФССП также подчеркнул, что служба находится на третьем месте по формированию доходной части государственного бюджета. За указанный срок рост взысканий в федеральный бюджет составил 46%.

Ранее в ходе разговора с Аристовым президент заявил, что служба должна взять под контроль деятельность коллекторских организаций. По его мнению, иногда их действия выходят за рамки закона.