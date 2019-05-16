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American Express $140 (+16,41%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Путин сообщил о замеченных российской системой 150 пусках ракет
На очередном совещании по оборонной тематике президент оценил работу космического эшелона системы обнаружения баллистических ракет
Владимир Путин  (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря космическому эшелону системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) за три года удалось отследить пуски 150 баллистических ракет. Об этом глава государства заявил на совещании в Сочи по оборонной тематике, передает корреспондент РБК.

«Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства», — сказал Путин.

Совещание в Сочи посвящено орбитальной составляющей Воздушно-космических сил России. Как отметил президент, открывая совещание, за последние шесть лет проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. «Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в полтора раза», — констатировал Путин.

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Путин в сопровождении шести истребителей Су-57 прилетел в Ахтубинск

«Нет необходимости подробно говорить о том, что от особенности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного дела», — сказал глава государства участникам совещания, предложив обсудить перспективы развития орбитальной составляющей ВКС России.

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Опубликовано видео пролета самолета Путина в сопровождении шести Су-57

Очередную серию совещаний по оборонной тематике Путин открыл 13 мая в Казани, где посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, затем провел совещание в Ахтубинске, куда прибыл в сопровождении шести истребителей Су-57.

Авторы: Инна Сидоркова, Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, ВКС России, Космос, баллистические ракеты
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