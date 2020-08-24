Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о данных о слежке за Навальным

Алексей Навальный (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

В Кремле не уверены в достоверности данных СМИ о слежке за политиком Алексеем Навальным, которому стало плохо во время возвращения Москву из Томска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не знаю, насколько достоверны данные, которые публикуются со ссылкой на источники», — сказал Песков. Он добавил, что может только переадресовать вопрос в специальные службы.

«Какие-то оперативно-розыскные мероприятия в отношении каких-то лиц не могут и не должны согласовываться ни с какими ведомствами, тем более с администрацией президента», — добавил он, отвечая на вопрос о том, согласовывалась ли слежка за Навальным.

Материал дополняется