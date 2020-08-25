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KFC отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса

Фото: Alex Pantling / Getty Images
Фото: Alex Pantling / Getty Images

Сеть ресторанов быстрого питания KFC решила временно отказаться от слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь», который использовался на протяжении 64 лет. В компании его посчитали несвоевременным из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на сайте KFC.

«Мы находимся в уникальной ситуации — у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку», — отметила главный специалист по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.

При этом она добавила, что после отказа от слогана вкус продукции KFC «не изменится ни на йоту».

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В компании также сообщили, что вернут слоган «Так вкусно, что пальчики оближешь», когда придет подходящее время.

В середине апреля в KFC сообщали, что в России сотрудники ресторанов этой сети, пострадавшие от коронавирусной инфекции, получат единоразовую денежную компенсацию в размере $1 тыс. Правом на получение компенсации в течение года может воспользоваться любой трудоустроенный сотрудник компании.

Теги: KFC, коронавирус
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