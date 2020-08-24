Чурикова оценила отказ от гендерного разделения наград на Берлинале

Инна Чурикова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Актер не будет обижен, если ему дадут награду за лучшую мужскую роль в фильме, поэтому нет необходимости изменять правила проведения Берлинского кинофестиваля. Об этом РБК сообщила народная артистка СССР, обладательница «Серебряного медведя» Берлинале Инна Чурикова.

«Я не думаю, что актер, блистательно сыгравший главную роль в фильме, будет обижен, если ему дадут приз за лучшую мужскую роль. Уверяю вас, он будет счастлив так же, как и талантливая актриса, вызвавшая восторг у публики и награжденная за лучшую женскую роль», — заявила актриса.

Она добавила, что стоит продолжить соблюдать традиции кинофестивалей, в том числе международных.

Ирина Чурикова получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в 1984 году за лучшую женскую роль в фильме «Военно-полевой роман».