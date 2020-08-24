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Чурикова оценила отказ от гендерного разделения наград на Берлинале

Инна Чурикова
Инна Чурикова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Актер не будет обижен, если ему дадут награду за лучшую мужскую роль в фильме, поэтому нет необходимости изменять правила проведения Берлинского кинофестиваля. Об этом РБК сообщила народная артистка СССР, обладательница «Серебряного медведя» Берлинале Инна Чурикова.

«Я не думаю, что актер, блистательно сыгравший главную роль в фильме, будет обижен, если ему дадут приз за лучшую мужскую роль. Уверяю вас, он будет счастлив так же, как и талантливая актриса, вызвавшая восторг у публики и награжденная за лучшую женскую роль», — заявила актриса.

Она добавила, что стоит продолжить соблюдать традиции кинофестивалей, в том числе международных.

Ирина Чурикова получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в 1984 году за лучшую женскую роль в фильме «Военно-полевой роман».

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Ранее руководители Берлинского кинофестиваля Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриан заявили, что с 2021 года награды не будут выдаваться по гендерному признаку.

В заявлении фестиваля сказано, что вместо «Серебряного медведя» за лучшую мужскую и лучшую женскую роли приз будут давать за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана. Награды актерам и актрисам на кинофестивале вручаются с 1956 года.

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71-й Берлинский кинофестиваль пройдет 11–21 февраля 2021 года.

Теги: Берлинский кинофестиваль, новости
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