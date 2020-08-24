Не менее 10 человек погибли в результате двух взрывов на Филиппинах

Не менее десяти человек погибли в результате двух взрывов в городе Холо на юге Филиппин, передает Aljazeera со ссылкой на местные власти.

Также во время взрыва пострадали 17 военнослужащих.

Как сообщил глава филиппинского Красного Креста Ричард Гордон, один из взрывов прогремел примерно в полдень по местному времени (около 7:00 мск). По его словам, мотоцикл с самодельным взрывным устройством взорвался рядом с военным грузовиком. В результате погибли пять военнослужащих и четыре гражданских.

Второй взрыв, по данным телеканала, осуществила смертница, в результате погиб один человек. Издание Straight Times передает, что второй взрыв прогремел около 13:00 (10:00 мск).