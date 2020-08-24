Появилось видео с места взрыва газопровода под Дамаском

Кадры со взрывом на газопроводе в сирийской провинции Дамаск показал телеканал Euro Times. Запись опубликована на его странице в Twitter.

На кадрах видно, как столб огня и дыма поднялся высоко в небо.

Инцидент произошел 24 августа. В результате в ряде регионов Сирии произошло отключение электричества.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим не исключил, что причиной отключения электричества мог стать теракт. По словам министра, на место взрыва прибыли специалисты технических бригад.

Кроме территории Сирии, система арабских газопроводов пролегает через Египет и Иорданию, сообщает Al Arabiya.