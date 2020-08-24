В доме престарелых в Хабаровском крае коронавирус выявили у 200 человек

На сайте правительства Хабаровского края сообщается, что 20 августа в доме-интернате тест на коронавирус показал положительный результат у 75 постояльцев, из них 37 человек были госпитализированы в больницу в Хабаровск. И.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов рассказал, что решение о госпитализации было принято в связи с преклонным возрастом пациентов.
«Люди пожилые — за 75–80 лет. Все они имеют массу сопутствующих заболеваний. В течение семи дней здесь их будут наблюдать, чтобы не допустить развития осложнений. В целом ситуация спокойная», — сказал Никонов.
Главный врач Хабаровской городской больницы №11, куда доставили заболевших из дома-интерната, Роман Цымбалюк заявил, что состояние пациентов как удовлетворительное и средней тяжести.
За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии, на 24 августа, в регионе было подтверждено 9 593 случая заражения, 83 человека умерли, 7 423 выздоровели.