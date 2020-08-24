В доме престарелых в Хабаровском крае коронавирус выявили у 200 человек

В Хабаровском крае в доме-интернате для престарелых и инвалидов, который находится в Комсомольске-на-Амуре, коронавирусом заразились 200 человек. Об этом заявил врио губернатора Михаил Дегтярев, его слова приводит «РИА Новости».

«В доме-интернате вспышка, больше 200 человек инфицированы», — сказал Дегтярев.

Также Дегтярев отметил, что в учреждении не соблюдались меры безопасности, он пообещал наказать виновных в распространении инфекции.