Советник Трампа объявила об уходе в отставку

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй уходит в отставку. Об этом она сообщила в Twitter.

В заявлении политика сказано, что она покинет администрацию президента США в конце августа. Решение уйти в отставку Конуэй объяснила желанием проводить больше времени с детьми. У нее четверо детей-подростков, которые учатся в школе.

«Со временем я объявлю о планах на будущее. Сейчас для моих любимых детей будет меньше драмы, больше мамы», — написала Конуэй.

Во время предвыборной кампании Конуэй возглавляла штаб Дональда Трампа. Она сначала отвергала возможность работы с Трампом-президентом, так как хотела бы больше времени проводить со своими детьми, но в итоге согласилась на его предложение.