Космонавт Тихонов покинул отряд космонавтов по состоянию здоровья

Николай Тихонов (Фото: Роскосмос)

Космонавт-испытатель Николай Тихонов покинет отряд космонавтов «Роскосмоса» по состоянию здоровья. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Николай Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья», — говорится в сообщении.

Его трудовой договор с «Роскосмосом» был расторгнут 31 июля. Теперь в отряде космонавтов насчитывается 31 человек, из них 23 — действующие космонавты.

Николай Тихонов был зачислен в отряд в 2006 году. Спустя три года ему присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». Он четыре раза назначался в составы основных экипажей кораблей «Союз», однако опыта космических полетов не имеет.

Так, с декабря 2017 года по апрель 2018 года он проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-57/58 в качестве бортинженера «Союза МС-10». Однако состав экипажа был изменен из-за пересмотра программы полета.