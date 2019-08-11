Конкурс «Миссис Россия 2019» выиграла жительница Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, пишет ТАСС со ссылкой на результаты финала конкурса, которые были объявлены в Московском культурном фольклорном центре.

В финал конкурса попали 27 человек более чем из десятка российских городов. В профиле Нишановой в Instagram указано, что она мать двоих сыновей, педагог-психолог.

https://www.instagram.com/p/B06XJMRnMi7/

В номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово, она представит Россию на международном конкурсе «Mrs. Globe», который пройдет в Китае. В профиле Кривко в Instagram говорится, что у нее четверо детей.

https://www.instagram.com/p/B1ATJhmnKSN/