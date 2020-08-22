В Башкирии загорелся кирпичный завод

Фото: МЧС России

В городе Давлеканово загорелся кирпичный завод. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Республике Башкортостан.

«Площадь пожара — 4,8 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Всего к работам по тушению привлекли 46 человек и 16 единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС по Республике Саха (Якутия) сообщили о возгорании нефтяного хранилища. По данным ведомства, сначала во время перекачки горюче-смазочных материалов загорелся бензовоз. Впоследствии огонь перекинулся на емкость нефтесклада. Пострадавших и погибших нет.