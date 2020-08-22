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Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Джек Шерман
Джек Шерман (Фото: ToshiroKitty / Flickr)

В США умер музыкант Джек Шерман, который был гитаристом группы Red Hot Chili Peppers на их дебютном альбоме. Об этом сообщается на странице группы в Twitter.

В группе отметили, что он участвовал в их первом туре по США в 1984 году. По данным BBC, гитаристу было 64 года. Причины смерти неизвестны.

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Шерман стал соавтором некоторых песен со второго альбома Red Hot Chili Peppers. В 1983 году гитарист заменил одного из основателей группы Хиллела Словака, через два года он вернулся. В 1998 Словак умер от передозировки наркотическими веществами.

Джек Шерман продолжил участвовать над созданием других альбомов группы — The Abbey Road EP (1988) и Mother's Milk (1989). Кроме того, он работал с такими известными музыкантами, как Боб Дилан и Джордж Клинтон.

Теги: музыка, смерть, США
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